الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار البنزين بشقيه (أوكتان 90، 95)، والسولار والكاز عالميا خلال الأسبوع الثاني من حزيران الحالي، فيما انخفض سعر زيت الوقود وسعر الغاز البترولي المسال، وفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين.

وبلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الثاني من حزيران الحالي 750.7 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 736.8 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9% كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي 796.8 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 787دولارا وبنسبة ارتفاع 1.2%.

وارتفع سعر السولار من 625.7 دولارا للطن إلى 639.6 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما ارتفع سعر الكاز من 677 دولارا للطن إلى 685.1 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

بالمقابل انخفض سعر زيت الوقود من 416.9 دولارا للطن إلى 413.2 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 0.9%.

في حين انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران الحالي إلى 442.5 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في أيار الماضي والذي بلغ 555 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 20.3%.

من جهة أخرى انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي ليصبح 74.3 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 76.2 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.5%