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ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 5 و 17 إصابة خطيرة

منذ 5 ساعات
ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 5 و 17 إصابة خطيرة

وطنا اليوم:استشهد 5 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بينها خطيرة برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح مختلفة بينهم خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف والجابريات في محيط مخيم جنين، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما منع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى مصاب واسعافه.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 4 شهداء ارتقوا وأصيب 62 آخرين بالرصاص الحي، بينها 17 بجروح حرجة، وجرى نقل إحدى الاصابات بالرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.
وأضافت الوزارة: “استشهاد الطفل أحمد يوسف صقر، وخالد عزام عصاعصة (21 عاماً)، وقسام أبو سرية (29 عاماً) وقيس مجدي عادل جبارين (21 عامًا) خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين”.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات و الهدف وعقب اكتشافها، أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المقاومين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة، أدى إلى دفع تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال.
وقالت: “أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه كدرع بشري”.
وأضافت: “إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم ابو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها”.
وأظهرت مقاطع فيديو لأحد قناصة جيش الاحتلال وهو يعتلي منزل أحد المواطنين في جنين، بينما أمطره المقاومون بصليات كثيفة من الرصاص
وأُصيب 6 جنود “إسرائيليين” بينها خطيرة، صباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023، بعد وقوعهم في كمين محكم أعده مقاومو سرايا القدس في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع “والاه” العبري: “إصابة 6 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في كمين أثناء الإشتباكات الجارية في مدينة جنين”.
وأفاد الموقع العبري، بإصابة 6 من جنود الاحتلال بجروح جراء تفجير سيارتهم العسكرية في مخيم جنين، وجيش الاحتلال يحاول سحب الآليات التي أعطبها المقاومون بعبوة ناسفة.
وقالت القناة 12 العبرية: “لأول مرة: مروحية عسكرية تابعة (للجيش الإسرائيلي) تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين”.


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