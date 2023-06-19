ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بالمياه بطريقة مخالفة

وطنا اليوم:استكمالا للجهود الرسمية وأجهزة الدولة وضمن جهود وزارة المياه والري، في تخفيض الفاقد المائي وضبط وإحكام السيطرة على مصادر المياه، نفذت كوادر وحدة الرقابة الداخلية سلطة المياه ووحدة الجودة/ الزرقاء ومديرية التشغيل والصيانة وخدمات الزبائن/ الرصيفة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة حملة لضبط الاعتداءات الواقعة على الخطوط الرئيسية في لواء الرصيفة ضمن مناطق حي الفاخورة ومنطقة سوق الحلال.

وأسفرت الحملة عن فصل 4 اعتداءات على الخطوط الرئيسية مسحوب منها عدة خطوط متفرعة ووصلات مياه فرعية بأقطار مختلفة لتزويد أكثر من 100 عقار ومنزل مقامة على أراضي خزينة الدولة، وتقدر كميات المياه الفاقدة نتيجة هذا الاعتداء بما يقارب 600م/24 ساعة.

وتهيب الوزارة/ سلطة المياه بالجميع ضرورة التعاون والإبلاغ عن أية اعتداءات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين