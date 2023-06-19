بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة دولية

19 يونيو 2023
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة دولية

حصلت الأستاذ الدكتورة مي محمد البكار من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة على مستوى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا للعام 2023، والتي تمنحها الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) سنويًا، وذلك لإنجازاتها واسهاماتها العلمية والبحثية في البصريات والعدسات اللاصقة الطبية.

وتعتبر جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة إحدى الجوائز المرموقة التي تُمنح للمتميزين من المدرسين والباحثين في مجال العدسات الطبية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع في نشر التعليم المتميز والتحفيز على العطاء فيما يخص تدريس تقنيات العدسات اللاصقة.

ويتم منح الجائزة سنويًا في احتفال خاص في المؤتمر العلمي الدولي للجمعية، وقد أقيم هذا العام في مدينة بيرمنغهام في المملكة المتحدة.

وتضم الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) عددًا كبيرًا من المختصين والمتميزين والمبدعين في تدريس علوم البصريات وتقنيات العدسات اللاصقة من شتى أنحاء العالم.

والأستاذ الدكتورة مي البكار تحمل رتبة الأستاذية في تخصص البصريات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في البصريات من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وهي زميلة مدرسي العدسات اللاصقة في الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:35

العزام تولي أهمية للشراكات الاقليمية والعالمية لتحقيق التحول الطاقي بالاعتماد على الطاقة المتجددة

20:29

عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

20:25

تنقلات إدارية في وزارة التربية والتعليم – اسماء

19:40

السعودية تلوح بعقوبات صارمة لمن ينقل مخالفي أنظمة الحج

19:32

تطور نوعي مفاجئ في المقاومة .. الاحتلال يتعرض لضربة قاصمة في جنين

19:20

كازاخستان تخطط لحصاد أكثر من 350 ألف طن من التفاح بحلول عام 2024

19:18

مطار الملكة علياء يستقبل 3.5 مليون مسافر خلال 5 أشهر

19:14

الشواربة يفتتح حديقة جبل عمان بالشراكة مع بنك الاتحاد ومدرسة الأهلية والمطران

19:11

التعليم العالي: 4 ملايين دينار للمرحلة الأولى من صرف مستحقات المنح والقروض

19:06

إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن

19:04

يقال في المحكي .. وطا في الزق..وفراه

16:47

الحكومة: ارتفاع أسعار البـنزين والسولار والكاز عالميا

وفيات

وفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023