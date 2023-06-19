أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة دولية

حصلت الأستاذ الدكتورة مي محمد البكار من كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة على مستوى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا للعام 2023، والتي تمنحها الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) سنويًا، وذلك لإنجازاتها واسهاماتها العلمية والبحثية في البصريات والعدسات اللاصقة الطبية.

وتعتبر جائزة المدرس المتميز في مجال العدسات اللاصقة إحدى الجوائز المرموقة التي تُمنح للمتميزين من المدرسين والباحثين في مجال العدسات الطبية.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الإبداع في نشر التعليم المتميز والتحفيز على العطاء فيما يخص تدريس تقنيات العدسات اللاصقة.

ويتم منح الجائزة سنويًا في احتفال خاص في المؤتمر العلمي الدولي للجمعية، وقد أقيم هذا العام في مدينة بيرمنغهام في المملكة المتحدة.

وتضم الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة (IACLE) عددًا كبيرًا من المختصين والمتميزين والمبدعين في تدريس علوم البصريات وتقنيات العدسات اللاصقة من شتى أنحاء العالم.

والأستاذ الدكتورة مي البكار تحمل رتبة الأستاذية في تخصص البصريات من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في البصريات من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وهي زميلة مدرسي العدسات اللاصقة في الجمعية الدولية لمدرسي العدسات اللاصقة