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وزير مالية الاحتلال يدعو إلى شن عدوان على شمال الضفة بالدبابات

19 يونيو 2023
وزير مالية الاحتلال يدعو إلى شن عدوان على شمال الضفة بالدبابات

وطنا اليوم:دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، إلى شن حملة عسكرية واسعة على شمال الضفة بهدف القضاء على المقاومة.
وطالب سموتريتش في تصريحات أعقبت عدوان جيش الاحتلال وشن غارات جوية واستهداف المدنيين في مخيم جنين، الى جلب قوات جوية ومدرعات ودبابات لدعم جنود الكيان في شمال الضفة.
وأشار بعد مطالبته في عقد اجتماع طارئ، إلى أن قوات الاحتلال على وشك شن عملية عسكرية كبيرة في جنين.
وشن جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانا وغارات جوية على مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 45 آخرين.
واندلعت اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جنين، في محاولة لتصدي الفلسطينيين للعدوان على المخيم، ما أسفر عن إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال وإعطاب 7 مركبات عسكرية


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