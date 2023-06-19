وزير الأوقاف يلتقي بعثة الحج الإعلامية في المدينة المنورة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة بدأت بتفويج حجاج المملكة براً إلى مكة المكرمة حيث سيتم استكمال تفويج بقية الحجاج على دفعات اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع بعثة الحج الإعلامية، في المدينة المنورة.

ورافقت بعثة الحج الإعلامية الوزير الخلايلة، خلال جولة تفقّدية على مساكن الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة للوقوف على واقع الخدمات المـُقدمة لهم والاطمئنان عليهم والاستماع لملاحظاتهم.

وأضاف الخلايلة، إن وزارة الأوقاف من خلال بعثتها الإدارية عملت منذ وصول الحجاج الأردنيين للمدينة المنورة على تسكينهم في الفنادق وتوفير جميع الخدمات المتمثلة بالإعاشة وتقديم كل ما يلزم لهم، علما أن الوزارة اختارت لهم فنادق على مقربة من المسجد النبوي الشريف ضمن ما يُعرف بالمنطقة المركزية.

وأشار الخلايلة، إلى وصول جميع الحجاج الأردنيين المسافرين براً إلى المدينة المنورة وهم بأتم الصحة والعافية بعد متابعة حثيثة من كوادر البعثة الإدارية المتواجدة من الحدود الأردنية – السعودية إلى المدينة المنورة، لافتاً إلى تعامل البعثة الطبية المرافقة مع بعض الحالات وتمت معالجتها .

وخلال الجولة التفقدية استمع الخلايلة، الى آراء الحجاج حول مستوى الخدمات الفندقية المقدمة لهم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية في تقديم الخدمات والتجاوب مع الملاحظات التي ترد إليهم، حيث وجه وزير الأوقاف البعثات كافة بالعمل الفوري على حل أي مشكلة أو ملاحظة ترد إليهم من الحجاج الأردنيين بشكل فوري