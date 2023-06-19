غرفة تجارة عمّان: نمو الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 33.8%

وطنا اليوم:أكد تقرير لغرفة تجارة عمان، أن النشاط التجاري للمملكة لجهة الصادرات والمستوردات أظهر خلال العام الماضي 2022، حالة من التعافي مقارنة عما كان عليه في 2021.

ووفقا للمعطيات الإحصائية التي أوردها التقرير الذي أعده قسم الدراسات والأبحاث بالغرفة، نمت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي 2022 بنسبة 33.8%، والمعاد تصديره 17% والمستوردات 26.7%.

وبين التقرير ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية (صادرات ومستوردات) للمملكة من 21.939 مليار دينار خلال عام 2021 إلى 28.166 مليار دينار للعام الماضي 2022، بنسبة نمو بلغت 28.4%.

ووفقا للتقرير، شهد العام الماضي زيادة في نسب الصادرات الوطنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بما نسبته 164.3%، وإندونيسيا 100.6%، والبرازيل 61.6%، وفلسطين 50.8%، والعراق 49.3%، والهند 40.4%.

ومن حيث القيمة المصدرة، احتلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة 1.685 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 20.95 من إجمالي الصادرات الوطنية، وجاءت الهند ثانيا بقيمة 1.273 مليار دينار، لتشكل ما نسبته 15.7% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأما بالنسبة لإجمالي الصادرات الوطنية، حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بما قيمته 840 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبته 10.4% من إجمالي الصادرات الوطنية، فالعراق بقيمة 615 مليون دينار، بنسبة 7.6%، ثم إندونيسيا بقيمة 240 مليون دينار، بنسبة 3%.

وبين التقرير أن العام الماضي 2022، شهد زيادة في نسب المستوردات من الهند بما نسبته 136.2%، وسويسرا 70.1 ودولة الإمارات العربية المتحدة 48.2%، ورومانيا 45.5%، وجمهورية الصين الشعبية بما نسبته 32.6%.

ومن حيث قيمة المستوردات احتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى مشكلة ما نسبته 15.3% من إجمالي مستوردات المملكة الكلية، حيث بلغت 2.958 مليار دينار، تلاها المملكة العربية السعودية بقيمة 2.890 مليار دينار مشكلة ما نسبته 14.9%، وجاءت الإمارات ثالثا بقيمة 1.503 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 7.8%، تلاها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.061 مليار دينار، بنسبة 5.5%، ثم الهند بقيمة 993 مليون دينار من إجمالي المستوردات للعام الماضي 2022.

وحسب التركيب السلعي للصادرات الوطنية، شهد العام الماضي زيادة الصادرات من البوتاس الخام بما نسبته 105.6%، والفوسفات الخام 101.5%، والمنتجات الكيماوية 44%، والأسمدة 25.2%، والألبسة وتوابعها 21.6%، ومحضرات الصيدلة بما نسبته 5.7%.

ومن حيث الأهمية النسبية للصادرات الوطنية، شكلت الألبسة وتوابعها ما نسبته 19.2% من إجمالي الصادرات الوطنية، والأسمدة 13.5%، والبوتاس الخام 13.1%، والفوسفات الخام 9.4%، ومحضرات الصيدلة 5.5%، والمنتجات الكيماوية 5.4%.

ووفقا للتقرير، شهد العام الماضي 2022، زيادة نسب المستوردات الأردنية من الحلي والمجوهرات بما نسبته 71.4% والحبوب 50.3% والنفط الخام 26.8%، والآلات والأدوات 11.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية 8.7%، والعربات والدراجات بما نسبته 6.3%.

ومن حيث القيمة النسبية للمستوردات فقد سجلت مستوردات النفط الخام والوقود المعدني ارتفاعاً واضحاً خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 3.503 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 18.1 من إجمالي المستوردات المملكة الكلية.

وحسب التقرير سجلت المستوردات الأردنية من الحلي والمجوهرات ارتفاعاَ خلال العام الماضي 2022، لتصل الى 1.705 مليار دينار مشكلة ما نسبته 8.8% من إجمالي المستوردات، والعربات والدراجات 1.170 مليار دينار مشكلة 6% من إجمالي المستوردات.

وأشار التقرير إلى أن مستوردات المملكة من الآلات والأدوات شكلت ما نسبته 5.3% من إجمالي مستوردات المملكة، والحبوب 5.2 بالمئة والآلات والأجهزة الكهربائية ما نسبته 4.55 من إجمالي المستوردات الكلية الأردنية.

ولفت التقرير لأهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع الأردن، حيث جاءت الدول الآسيوية غير العربية أولا بنسبة 33.5%، ثم دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 31%، ودول الاتحاد الأوروبي 12.3%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة بلغت 10.8%.