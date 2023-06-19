عروض الحلويات تسيطر على الأسواق قبيل عيد الأضحى

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد، إن أسعار الحلويات والمعمول في الأردن مستقرة، ولا ارتفاع على أسعارهما في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف العواد الاثنين أن الوضع الاقتصادي في الأردن يُحتم على أصحاب محال الحلويات تشجيع المواطنين على الشراء لغايات تحسين القوة الشرائية في الأسواق.

عروض وتخفيضات

وأوضح ، إن عروض التخفيضات والعروض على محال الحلويات تسيطر على السوق في الأردن، الفترة الحالية.

وبخصوص أسعار المعمول، الذي يكثر الطلب عليها مع اقتراب عيد الأضحى، بين أنها تختلف من محل إلى آخر، مؤكدا أنها في متناول الجميع.

وتوقع العواد، ارتفاع الطلب على المعمول في الفترة المقبلة التي تسبق “العيد” من قبل الأردنيين، خصوصا مع صرف رواتب الموظفين.

يوم عرفات

وفي سياق منفصل، أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الأحد، نتائج تحري هلال شهر ذو الحجة لتحديد يوم عرفات وعيد الأضحى لعام 1444 هـ/ 2023م.

وذكرت المحكمة أن يوم الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو ـ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

وأعلنت سلطنة عُمان كذلك، أن الأربعاء 28 حزيران/ يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت كل من ماليزيا وبروناي وأندونيسيا أعلنوا تعذر رؤية هلال ذي الحجة، وعليه يكون الخميس 29 حزيران/ يونيو عيد الأضحى المبارك