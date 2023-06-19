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2.831 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 أشهر

19 يونيو 2023
2.831 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 أشهر

وطنا اليوم:بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، 2.831 مليار دينار، مقابل 2.856 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
وحسب معطيات إحصائية، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.6 بالمئة للصناعات البلاستيكية والمطاطية و 13.5 بالمئة للخشبية والأثاث.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة نحو 1.206 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 855 مليون دينار والدول الإفريقية نحو 18 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية 487 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 48 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 102 مليون دينار، ودول أوروبية خارج الاتحاد نحو 49 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة نحو 66 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 847 مليون دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 537 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 407 ملايين دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 326 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 242 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 184 مليون دينار.
وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 125 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 91 مليون دينار، والإنشائية 64 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 7 ملايين دينار.
وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات.


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