رئيس الجالية الاردنية في امريكا محمد الهواوشة يقدم مقترحات لانعاش الاقتصاد الاردني

وطنا اليوم- قال السيد محمد الهواوشة رئيس الجالية الاردنية في امريكا في حديث له عن انعاش الاقتصاد الاردني إذا اردنا أن نرى الأيام الجميلة التي لم تأتي بعد، فهناك بعض الخطوات والحلول الفعلية لإنتعاش الاقتصاد الأردني.

هناك العديد من الحلول التي يمكن اعتمادها. يُشير معظم الخبراء إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة تشمل القطاعات المختلفة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز فرص العمل وتعزيز الإستثمار وتنشيط النشاط الاقتصادي عمومًا. وفيما يلي بعض الحلول المقترحة:

1- تعزيز المناخ الاستثماري: يجب تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى الأردن. حيث يتم تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية وتقديم حوافز ضريبية وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية.

2- تعزيز قطاع الصناعة: يمكن دعم قطاع الصناعة المحلي من خلال توفير التسهيلات والدعم المالي وتعزيز البحث والتطوير وتحسين البنية التحتية. يمكن أيضًا تشجيع التصنيع والصناعات الخفيفة وتطوير المناطق الصناعية الجديدة.

3- تعزيز قطاع السياحة: تعد السياحة قطاعًا حيويًا للاقتصاد الأردني. يمكن تعزيز السياحة من خلال الترويج للوجهات السياحية المميزة في الأردن وتحسين البنية التحتية السياحية وتطوير الفنادق وتوفير خدمات وتسهيلات للزوار.

4- دعم ريادة الأعمال: يمكن تشجيع روح ريادة الأعمال وتوفير الدعم المالي والتدريب والمشورة للشباب والمبتكرين الأردنيين. يمكن أيضًا تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء الأعمال وتقديم الحوافز المناسبة لتطويرها.

5. تحسين التعليم والتدريب المهني: يجب تعزيز جودة التعليم وتطوير برامج التدريب المهني لتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل. يمكن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل.

6. تعزيز التجارة الخارجية: يمكن توسيع قاعدة التجارة الخارجية وزيادة حجم التصدير من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى وتحسين البنية التحتية للتجارة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الأسواق العالمية.

7. تعزيز التنمية الريفية: يمكن توجيه الاستثمارات والدعم إلى المناطق الريفية وتطوير البنية التحتية الزراعية والمياه الريفية وتعزيز التسويق للمنتجات الزراعية الأردنية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل إضافية.

8. مكافحة الفساد: وهنا مربط الفرس حيث يجب مكافحة الفساد بكل حزم وتعزيز الشفافية وتطبيق القانون. ذلك يساعد على تعزيز المصداقية وزيادة الثقة في البيئة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.

هذه بعض الحلول التي يمكن اعتمادها لإنتعاش الاقتصاد الأردني. يجب أن يتم تنفيذ هذه الحلول بشكل شامل ومتكامل وتحتاج إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق نتائج إيجابية واستدامة في النمو الاقتصادي.

د. محمد الهواوشة