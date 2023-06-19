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قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

19 يونيو 2023
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية القطرية الاثنين إن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارا من 19 حزيران/ يونيو.
وقالت الخارجية القطرية إن الوزير محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.
وتابعت أنه جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها.
واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان الخارجية
وفي 5 كانون الثاني/يناير 2021، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية حادة اندلعت في 5 يونيو/حزيران 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وبدأت الدول في إعادة العلاقات وحركة الطيران وفتح الحدود، وعودة الزيارات والمباحثات الثنائية منذ ذلك التاريخ


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