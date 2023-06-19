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للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في مخيم جنين

19 يونيو 2023
للمرة الأولى منذ 20 عاماً.. طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في مخيم جنين

وطنا اليوم:أفادت مصادر محلية، اليوم الإثنين، بأن طائرة حربية من طراز (أباتشي) قصفت أرضاً خالية في حي الجابريات من مدينة جنين وذلك للمرة الأولى منذ الانتفاضة الأولى.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إنه “لأول مرة منذ سنوات مروحية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تطلق صاروخاً لتأمين عملية إنقاذ القوات والآليات العسكرية التي وقعت في كمين مُحكم في جنين”.
وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 29 آخرين بينهم 6 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
والشهداء هم: الشاب خالد عزام درويش (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما).
ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بينها حالات حرجة.
ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين


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