المياه: ردم 95 بئرا مخالفة منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:ردمت وزارة المياه والري 95 بئرا مخالفة منذ بداية العام الحالي، وفقا للوزارة.

وقالت الوزارة، إنّ سجل 1260 اعتداء على قناة الملك عبدالله منذ بداية العام الحالي، كما سجل 5200 اعتداء على خطوط مياه رئيسية منذ بداية العام الحالي وفقا للمملكة .

مساعد الأمين العام لسلطة المياه المتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة، قال الاثنين، إنّ الأردن يعاني من عجز مائي كبير ونقص كميات المياه.

وأكّد سلامة، أن كلفة الاعتداءات على المياه “باهضه”، حيث إنّ كل فاقد 1% من المياه يشكل مليون دينار خسائر، حيث إنّ استجرار المياه يتسبب بعدم انتظام وصول المياه للمنازل، معتبره اعتداء على حصص المواطنين.

وأكّد الاعتداء على الآبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة وطنية تؤرق الأمن المائي الأردني، حيث أصدرت المحاكم الأردنية أحكامًا رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.

وقدرت وزارة المياه تكلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بـ 2.40 قرش، حيث تسببت الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار سنوياً وزيادة التكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة.

ويحتاج الأردن سنويا، قرابة 1.5 مليار متر مكعب لمختلف الاستخدامات مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ 1.2 مليار متر مكعب حاليا