من التي أيد كلامها الزعبي وهاجمها الناشطون بتعليقاتهم

وطنا اليوم – قال الكاتب الساخر احمد حسن الزعبي في تعليق له على حديث الناشطة هالة عاهد بان الناشطة والحقوقية ‎#هاله_عاهد ،لم تقف موقف المتفرّج في كل القضايا العادلة بل ناصرت الحق وساندته ووقفت الى جانبه في الوقت الذي اختبأت فيه كثير من الرؤوس والشوارب،وعندما كان يركب البعض الموجة، كانت هي تسبح ضد التيار،ان لم تعرف من هي ‎#هاله_عاهد لا تطلق حكمك عليها..

معها وكل الدعم لها.

ناشط يدعى عدي رد على الزعبي :

السيّد أحمد يسبحُ دائمًا عكس التّيار (مدحًا أقولها) ، حتّى لو كان هذا التّيارُ جارفًا (انتقادًا مع احترامي لشخصه الكريم) .

في ميزان الدّين لا تُوجد سوى كفّة واحدة ، اليُمنى فقط .

الناىب ديما طهبوب ردت على الزعبي

لا اتفق مع افكار الاستاذه هالة عاهد ولا مع النسوية ولكن لا أقبل أن يطعن في عرض ودين أي انسان

الرد على الخلاف يكون بأحد هذه الاشكال:

بالعلم الذي يفهم الناس دينهم ويقربهم منه ان كنت من اصحاب العلم

بالقانون ان كنت من اصحاب القانون

بالمشروع والفكر البديل ان كنت من اصحاب المشاريع.