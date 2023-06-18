“العمل”: لا تأخير في إنجاز معاملات مكاتب الاستقدامتتعلق فقط بقطاع العاملين في المنازل

وطنا اليوم – أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه لا يوجد لدى مديرية العاملين في المنازل أي معاملات متأخرة سواء للمواطنين أو لمكاتب الاستقدام وتقوم بإنجاز المعاملات التي تستلمها من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل أولا بأول دون أي تأخير، وذلك مثبت بوثائق وكشوفات يومية خصصت لهذه الغاية، بالتنسيق مع مندوب النقابة المتواجد لدى مديرية العاملين في المنازل.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة قد وجهت إلى النقابة سابقا ولأكثر من مرة كتبا تطالبها بتزويدها بأي معاملات تم التأخر في إنجازها ولم يرد إلى الوزارة أي معلومات أو وثائق بهذا الخصوص.

وأوضح أنه تم التوافق سابقا مع النقابة بالتأكيد على المكاتب بضرورة استكمال كافة الإجراءات والوثائق المطلوبة للمعاملات ومتطلباتها في المكتب قبل مراجعة مديرية العاملين في المنازل لإنجازها، كما تم التوافق مع النقابة بالتأكيد على موظفيها العمل على تدقيق المعاملات قبل ارسالها إلى الوزارة بالكشف المتفق عليه مع مندوب النقابة وذلك بهدف خفض عدد المعاملات المعادة للنقابة بسبب وجود نقص بالأوراق القانونية المطلوبة، لعدم استكمال المكاتب أو النقابة للوثائق والإجراءات المطلوبة على الرغم من بساطتها.

وبين أنه يوجد 3 أنواع من المعاملات التي تتعامل معها مديرية العاملين في المنازل ومديريات الوزارة المختصة وهي معاملات الاستقدام وهي التي ما زال يحتاج إنجازها إلى وثائق ورقية تقدم من المكاتب لنقابتهم لتدقيقها ثم ترسلها النقابة بكشف للمديرية، وفي حال وجود نواقص في الأوراق المطلوبة يتم إعادتها للنقابة حفظا لحقوق جميع المتعاملين بهذا الموضوع، أما النوع الثاني والثالث من المعاملات فهي معاملات تنجز الكترونيا ولا حاجة للوثائق الورقية فيها وهي معاملات تجديد تصاريح العمل أو معاملات انتقال العاملات في المنازل من صاحب عمل إلى صاحب عمل جديد.

وأضاف أنه يوجد قرار من الوزارة بالسماح لمديريات العمل الرئيسية في المحافظات بالقيام بنفس دور مديرية العاملين في المنازل لإنجاز معاملات الاستقدام وتجديد تصاريح العمل وكذلك انجاز معاملات انتقال العاملين من صاحب عمل إلى آخر، إلا أن المكاتب والنقابة يحصرون تقديم أغلب معاملاتهم من خلال مديرية العاملين في المنازل بالعاصمة عمان.

ولفت الزيود إلى أن معاملات تجديد تصاريح العاملين في المنازل وانتقال العاملين من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر تنجزها أيضا مديريات العمل في العاصمة والمحافظات، مستغربا من ما ورد على لسان النقابة بهذا الخصوص وقلب الحقائق بطريقة غير مقبولة لدى الوزارة.

وأكد أن مديرية العاملين في المنازل ومديريات العمل الأخرى قد أنجزت ما يزيد عن 26 ألف معاملة بمختلف أنواعها من بداية العام حتى تاريخ 2023/5/31 تتعلق فقط بقطاع العاملين في المنازل.