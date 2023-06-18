افتتاح المهرجان الدولي التقليدي العشرين “حرير وتوابل” في بخارى اوزبكستان

وطنا اليوم – افتتحت وزارة الثقافة والسياحة الأوزبكستانية مهرجان “الحرير والتوابل” الدولي العشرين في بخارى والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع إدارات منطقة بخارى والمدينة ، وإدارة الثقافة والسياحة الإقليمية ، ومنظمة “Hunarmand” وعدد من المنظمات الأخرى.

ويشارك في الحدث شخصيات ثقافية وفنية من عدد من الدول وممثلون عن المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي ومنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام. كما أن ممثلي سفارات سلوفاكيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والأردن وبنغلاديش وتركيا والكويت وقطر في أوزبكستان يشاهدون المهرجان مباشرة من بخارى.

في هذا الحدث ، يعرض أكثر من 200 فنان من

العاصمة طشقند ومدن أنديجان ، وكشكاداريا ، ونافوي ، ونمنغان ، وسمرقند ، وسوركونداريا ، وخوريزم ، وفرغانة ، ودول أجنبية.

في وقت مبكر من الصباح ، أقيم موكب مهيب لـ “قافلة المعجزات” من قلعة الفلك ، وقام المشاركون في المهرجان بقطع المسافة إلى مجمع مسبح لابي مصحوبة بأصوات الأبواق والهتافات والرقصات.

كجزء من مهرجان “الحرير والتوابل” ، تم تنظيم فصل دراسي من قبل ممثل الفن “إيبرو” حكمت باروتشوجيل.

فن “إبرو” هو ثقافة تقليدية قديمة في تركيا ، وقد أعاد حكمت باروتشوجيل الاهتمام به وبدأ في إعادته إلى الثقافة التركية. حتى ذلك الحين ، يمكن نسيان هذا الشكل الفني. ووفقا له ، فإن جذور شكل فن “إبرو” تكمن في بخارى.

يمكن رؤية أعمال حكمت باروتشوجيل في العديد من المتاحف ، بما في ذلك المتحف البريطاني. تم نشر 39 من كتبه حول هذا الاتجاه الفني القديم. يعمل حاليًا مدرسًا بقسم الفن التركي التقليدي في جامعة الفنون الجميلة “معمار سنان” في تركيا.

ويستمر مهرجان “الحرير والتوابل” حتى 18 من يونيو من العام الحالي.