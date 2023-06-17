بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الدكتور نائل مصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

منذ ساعة واحدة
الدكتور نائل مصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

وطنا اليوم-اختارت الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة اليوم السبت، مدير عام مستشفى الإسراء الدكتور نائل المصالحة رئيسا لها.
كما اختارت الهيئة خلال اجتماعها العام العادي مدير مستشفى الاستقلال أحمد الأحمد نائبا للرئيس، ومساعد مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور رياض الشرقاوي أمينا للسر، ومدير عام مستشفى ماركا التخصصي الدكتور باسل المشهراوي أمينا للصندوق.
وأقرت الهيئة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية السابق، الدكتور فوزي الحموري، التقرير الإداري والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية للجمعية.
وقام أعضاء الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث تم انتخاب كل من المستشفيات التالية: مستشفى الإسراء، المستشفى التخصصي، مستشفى الأردن، المستشفى الإسلامي، مستشفى الاستقلال، مستشفى ماركا التخصصي ومستشفى السلام الكرك.
وكرمت الجمعية، الدكتور فوزي الحموري بدرع تذكاري، تقديراً لما قدمه من عطاء خلال السنوات الـ 18 الماضية الذي ترأس فيها الجمعية.
وعبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل زيدان المصالحة، عن تقديرهم لما قدمه الدكتور الحموري من جهود مضنية في خدمة الأردن أولا وخدمة القطاع الصحي الخاص ثانيا، مؤكدا انه وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة سيعملون كل ما وسعهم للمحافظة على مسيرة الإنجازات التي قام بها الدكتور الحموري في رفع سمعة القطاع الصحي الاردني وإبراز اسم الأردن مركزاً ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

18:53

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقيم معرض بعنوان “حرير الغور”

18:48

العدالة والاصلاح يدعو الى اجراءات سريعة ومدروسة لتحسين معيشة المواطنين والحد من البطالة

17:02

الخرابشة يتفقد محطة الغاز المضغوط في الريشة ومشروع الربط الكهربائي مع العراق

16:08

ابو السعود يتوج بالفضية في بطولة آسيا للجمباز

15:57

امين عام وزارة التربية يتعافى ويمارس نشاطه في مكتبه كالمعتاد

15:49

ابن شخصية معروفة متورط بتجارة المخدرات القي القبض عليه مؤخرا

15:44

بعثة الحج الإعلامية تغادر الى الأراضي المقدسة

15:41

وزارة الأوقاف تنشر أسماء المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى

14:33

العبادي بطلا لسباق الأبريليا الثاني لعام 2023

14:15

حزب الميثاق الوطني يؤكد حرمة التقسيم المكاني وخطورة المؤامرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى

14:03

التلفزيون الإيراني: وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

14:00

العبادي يرفض المزاودة على الأردن في استقباله للاجئين السوريين

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل