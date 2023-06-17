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التلفزيون الإيراني: وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

منذ 5 ساعات
التلفزيون الإيراني: وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

وطنا اليوم – وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى إيران، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي إليها منذ 17 عاما، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

 

ويحمل وزير الخارجية السعودي، في هذه الزيارة، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة “نور نيوز” المقرّبة من مجلس الأمن القومي الإيراني، والتي أشارت إلى أن الرسالة تتمحور حول “توسيع العلاقات الثنائية”.

 

الزيارة التي تصفها وسائل إعلام إيرانية بأنها “تاريخية”، تأتي استكمالا لمسار مصالحة بين إيران والسعودية بدأ في العاشر من مارس/آذار الماضي بعد الاتفاق بينهما في بكين على استئناف العلاقات بواسطة الصين، وأنهى ثماني سنوات من القطيعة الدبلوماسية.

 

وبدأت المباحثات بين البلدين لإنهاء القطيعة في بغداد في إبريل/نیسان 2021، وانعقدت فيها خمس جولات، وجولتان أيضا في العاصمة العمانية مسقط، لكنها وصلت إلى النتيجة في بكين، في مباحثات مفاجئة لم يعلن عنها إلا عندما تُلي البيان الثلاثي في بكين، وأعلن فيه عن اتفاق لاستئناف العلاقات.

 

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، اختفت التصريحات النارية من البلدين تجاه الآخر، والتي كانت سمة سنوات التوتر والقطيعة، ومدفوعة بحروب بالوكالة في أكثر من ساحة في المنطقة، وحل مكانها غزل متبادل وحديث عن الصداقة والتعاون.


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