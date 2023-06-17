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العبادي يرفض المزاودة على الأردن في استقباله للاجئين السوريين

منذ 5 ساعات
العبادي يرفض المزاودة على الأردن في استقباله للاجئين السوريين
وطنا اليوم – دق نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي ناقوس الخطر بسبب تفشي ظاهرة البطالة في الأردن.
وقال خلال ندوة أقامتها جمعية الشفافية الأردنية تحت عنوان البطالة وسبل مواجهتها، إن علينا فرض الأحكام العرفية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها.
وأضاف أن الشاب يرفض الزواج أو الارتباط إلا بفتاة تعمل لتعينه على مواجهة صعوبات الحياة، خاصة وأن أرقام التضخم بازدياد.
وحذر من قانون قيصر والذي اعتبر أنه سبب الضرر للأردن أكثر من سوريا، لافتًا أنه لا يوجد دولة من الداعمين للحرب على سوريا استقبلت اللاجئين الذين شكلوا ضغطا على سوق العمالة الأردني.
ولفت العبادي إلى أن هناك مخاوف لدى الكثير من السوريين من العودة لبلادهم بسبب هذا القانون، رافضا في الوقت ذاته المزاودة على الأردن في استقباله للاجئين السوريين.
وتساءل عن سبب عدم إنشاء أي كازينو في المملكة حتى الآن لغير الأردنيين بهدف دعم وتشجيع السياحة ، مشيرا إلى أن أكثر الدول الإسلامية مثل ماليزيا يوجد بها كازينوهات.
وطالب في الوقت ذاته دعم وتشجيع السياحة الدينية وخاصة في منطقة المغطس والمزارات بمحافظة الكرك وغيرها.

 


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