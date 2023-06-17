بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع Optimiza أورنج الأردن تقيم أول ملتقى وظيفي متخصص في علم البيانات

وطنا اليوم- التعليم من أجل التشغيل، هدف تواصل أورنج الأردن العمل لتحقيقه، حيث عقدت مؤخراً أول ملتقى وظيفي متخصص في مجال علم البيانات لخريجي أكاديمية علم البيانات التي تنفذها بالشراكة مع أوبتيمايزا (Optimiza) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في إطار مشروع (مساحة الابتكار) برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل “ابتكار اﻷردن” من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

ووفّر الملتقى الوظيفي حلقة وصل لخريجي الأكاديمية في فوجيها الأول والثاني لربطهم بالشركات مباشرة، وذلك بمشاركة أكثر من 25 شركة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي، ممثلين من أورنج الأردن، بالإضافة إلى شريك أورنج في البرنامج التدريبي لأكاديمية علم البيانات شركة Optimiza.

ويأتي الملتقى الوظيفي امتداداً لرؤية الأكاديمية التي تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل عبر تدريب خبراء بيانات مؤهّلين في استخراج وتحليل البيانات الضخمة والخوارزميات والنظم ذات الصلة، إلى جانب أهم مهارات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ضوء متطلبات السوق المحلي والعالمي الذي يشهد نمواً ضخماً في حجم البيانات وحاجة متزايدة للكفاءات القادرة على العمل في المجالات القائمة على البيانات.



وتقدّم الأكاديمية تدريباً مكثفاً لطلبتها من خريجي كليات العلوم والحاسوب والهندسة، مع ضمانها الوصول لأكبر عدد من المشاركين من خلال تقديم برنامجها عبر الإنترنت.

وتعد أكاديمية علم البيانات واحدة من برامج أورنج المجانية التي تواصل تطوير مهارات الشباب في المجالات الرقمية المطلوبة لتعزيز فرصهم الوظيفية والريادية. وقد ساهمت هذه البرامج في تمكين أكثر من 500 شاب وشابة في مختلف محافظات المملكة.

وأكدت أورنج الأردن: “حرصنا على تنظيم أول ملتقى وظيفي متخصص في علم البيانات ليكون فرصة للطلبة والمؤسسات للتواصل معاً بشكل فعّال لتسهيل عملية التوظيف، وذلك بالتماشي مع هدف أكاديمية علم البيانات الأولى من نوعها في المملكة والمتمثل في تأهيل الخبراء المتخصصين بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والأقليمي”.

هذا وشكرت أورنج الأردن كلاً من الاتحاد الأوروبي وOptimiza وكافة الشركات التي كان لها دور في الملتقى الوظيفي وذلك لاهتمامهم بدعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب وتوظيف حقيقية وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية.

يعمل مشروع “مساحة الابتكار” المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.