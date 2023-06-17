انطلاق أعمال المعرض التجاري الإقليمي في مدينة فرغانة في أوزبكستان

وطنا اليوم – شارك حاكم منطقة فرغانة في اوزبكستان خير الله بوزوروف في حفل افتتاح المعرض التجاري الأقليمي، والذي انطلقت أعماله في مدينه فرغانة . ويشتمل المعرض على معالجة المنسوجات والحرير والجلود والأحذية والأثاث ومنتجات صناعة النفط والغاز ومعدات وإمدادات إنتاج الطاقة البديلة ومواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسة الكهربائية والشركات العاملة في الصناعات الأخرى التي تشارك بمنتجاتها.

حيث توفر المشاريع الواعدة التي دخلت حيز الإنتاج فرصة لإعداد منتجات بديلة للاستيراد من المواد الخام المحلية وخلق فرص عمل جديدة. المنتجات مكررة وبأسعار معقولة.

ويعد المعرض الصناعي الإقليمي في مدينة فرغانة بمثابة مساحة لزيادة الإمكانات الصناعية للمؤسسات ، وتوسيع نطاق إنتاج المنتجات البديلة للواردات ، وتعزيز علاقات التعاون المفيدة ، وتبادل الخبرات المتبادلة ، وزيادة توسيع علاقات التعاون الصناعي بين الشركات المحلية. القيام – كما يقول منصورجون نجم الدينوف ، رئيس قسم تطوير الصناعة المحلية في منطقة فرغانة الإقليمية. – يجري العمل حاليا على إدخال 140 مشروعا جديدا في هذا الاتجاه. ونتيجة لذلك ، سيتم إنتاج أكثر من 247.3 مليون دولار من المنتجات البديلة للواردات ، وسيتم تصدير 32.8 مليون دولار وسيتم إنشاء أكثر من 1200 فرصة عمل جديدة.

المنتجات من المعرض بين الصناعات متعددة واقتصادية.

مضخات مياه الرياح قيد الإنتاج من قبل مدرسين وطلاب كلية الفيزياء والتكنولوجيا في جامعة ولاية فرغانة ، وإشارات مرور متحركة كهروضوئية ذاتية التشغيل ، وألياف من الحرير والقطن مقدمة من مركز ابتكار الشباب التابع لمعهد فيرجانا للفنون التطبيقية ، “الطارق للابتكار” تركت المنتجات المحلية المنتجة في مجالات التصنيع والكيمياء والأحذية الجلدية والأثاث انطباعًا كبيرًا لدى المشاركين ، وتم توقيع اتفاقيات للتعاون المفيد.

– في المعرض الصناعي بين الأقاليم ، توصل إلى اتفاقيات بشأن التعاون مع المشروع الصغير “Mehrigiyo” في منطقة Uchkoprik ، – يقول رجل الأعمال القرغيزي Aysuluv Jorayeva. – يرتبط عملنا بزراعة الأعشاب الطبية وتجهيزها. في إطار المعرض ، تعرفنا على خبرة العمل العملية لمؤسسة “مهريجيو” المتعلقة بزراعة الخزامى ومعالجته في الظروف المحلية. الآن وقعنا اتفاقيات مفيدة حول التعاون في مجالات السياحة البيئية والسياحة العلاجية.