كم عدد الاشخاص الذين استخدموا تلفريك عجلون في اليوم الاول؟

وطنا اليوم – قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان 4 الاف شخص استخدم عربات تلفريك عجلون في اليوم الأول من انطلاقته.

وأضاف الهميسات ان الاقبال كان كبيرا جدا، موضحا انه تم ايقاف حركة العربات عند الساعة 6:00 مساءا لانه المشروع غير مهيأ للعمل ليلا ولا يمكن للزائر الاستمتاع بالمناظر الطبيعية. واضاف ان ساعات العمل يوميا من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء، ويتم وقف بيع التذاكر تمام الساعة 5:30 مساءا. ونوه الهميسات الى ان المشروع مفتوح أمام الزوار طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الاحد سيكون مخصصا للصيانة.