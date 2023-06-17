بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

كم عدد الاشخاص الذين استخدموا تلفريك عجلون في اليوم الاول؟

17 يونيو 2023
كم عدد الاشخاص الذين استخدموا تلفريك عجلون في اليوم الاول؟

 

وطنا اليوم – قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان 4 الاف شخص استخدم عربات تلفريك عجلون في اليوم الأول من انطلاقته.

وأضاف الهميسات  ان الاقبال كان كبيرا جدا، موضحا انه تم ايقاف حركة العربات عند الساعة 6:00 مساءا لانه المشروع غير مهيأ للعمل ليلا ولا يمكن للزائر الاستمتاع بالمناظر الطبيعية. واضاف ان ساعات العمل يوميا من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء، ويتم وقف بيع التذاكر تمام الساعة 5:30 مساءا. ونوه الهميسات الى ان المشروع مفتوح أمام الزوار طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الاحد سيكون مخصصا للصيانة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:01

العبادي: عجز الموازنة السنوي تضاعف ثلاث مرات

18:53

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تقيم معرض بعنوان “حرير الغور”

18:48

العدالة والاصلاح يدعو الى اجراءات سريعة ومدروسة لتحسين معيشة المواطنين والحد من البطالة

18:16

الدكتور نائل مصالحة رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة

17:02

الخرابشة يتفقد محطة الغاز المضغوط في الريشة ومشروع الربط الكهربائي مع العراق

16:08

ابو السعود يتوج بالفضية في بطولة آسيا للجمباز

15:57

امين عام وزارة التربية يتعافى ويمارس نشاطه في مكتبه كالمعتاد

15:49

ابن شخصية معروفة متورط بتجارة المخدرات القي القبض عليه مؤخرا

15:44

بعثة الحج الإعلامية تغادر الى الأراضي المقدسة

15:41

وزارة الأوقاف تنشر أسماء المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى

14:33

العبادي بطلا لسباق الأبريليا الثاني لعام 2023

14:15

حزب الميثاق الوطني يؤكد حرمة التقسيم المكاني وخطورة المؤامرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل