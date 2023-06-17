حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

وطنا اليوم – ااستقبل مدير مركز المدورة الحدودي مع السعودية، 6500 حاج من الأردنيين والعرب منذ الثلاثاء الماضي وحتى الجمعة، قبل توجههم إلى مركز حالة عمّار السعودي، وفق مدير المركز العقيد أحمد السعودي.

ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، 2775 حاجا وحاجة اختاروا الحج جواً، بينما اختار 4162 حاجا وحاجة الحج براً بحسب الاوقاف

وانطلقت الأربعاء، أولى قوافل الحجاج الأردنيين، وكانت تنقل قرابة 650 حاجا وحاجة، وأقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في مدينة الحجاج بلواء الجيزة احتفالا بمناسبة وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين للديار المقدسة.