مبادرة “تكافل الأديان” تهنئ جلالة الملك والملكة رانيا وشعب الأردن بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم – تقدمت الدكتورة بيان الشبول، رئيسة مبادرة “تكافل الأديان”، التي تسعى إلى تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الوئام بين الأديان وإبراز دور الاديان في بناء الحضارة الإنسانية ، من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين.

وقالت الشبول في بيان باسم مبادرة “تكافل الأديان” بهذه المناسبة الكريمة نبتهل إلى الله العليّ القدير أن يبارك لهما وبهما، وأن يحفظ صاحب السمو الملكي وليّ العهد المعظم، ويديم على سموّه وعلى العائلة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الكبيرة السعادة والهناء والتوفيق تحت ظل الراية الهاشمية سيد البلاد وعميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

وأضافت الشبول أن حفل زفاف سمو ولي العهد الملكي كان رسالة إلى العالم بأن الأردن يجمعها الحب والتقدير للعائلة الهاشمية وأن ما ظهر خلال حفل الزفاف يؤكد أن العائلة الهاشمية ملكية ولكنها بين أبناء شعبها الأردني العظيم.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام العالمية نقل الزفاف الملكي ليعبر عن فرحة الأردنيين في بيوتهم وليس فرحة العائلة الهاشمية وحدها، مؤكدة أن الأردن ظهر أمام العالم على حقيقته المعروفة بالحب والأمن والاستقرار والكرم والعزة.