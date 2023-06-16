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15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

منذ 4 ساعات
15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

وطنا اليوم:كشفت وزارة الزراعة اليوم الجمعة عن مغادرة 15 شاحنة محملة بالأغنام البلدية، إلى المملكة العربية السعودية، بعد انجاز تحميلها فجرا.
وقالت الوزارة إن العمل جار على انجاز الاجراءات الخاصة بـ 30 شاحنة أخرى، يتوقع مغادرتها فجر غد، وتقدر الاعداد الجاهزة للمغادرة بـ 15 الف رأس.
وتابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تنفيذ خطة استئناف تصدير الاغنام المحلية للسوق السعودية، بعد قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد الاغنام الأردنية للسوق السعودية.
وتبذل كوادر وزارة الزراعة ومديرية زراعة المفرق ومركز زراعي حدود العمري، جهودا كبيرة وفق خطة عمل تشمل العمل خلال العطل الرسمية، وبتنسيق مع الجمارك الاردنية وهيئة النقل البري


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