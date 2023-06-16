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وزير التربية والتعليم يودع بعثة حج الوزارة لأداء فريضة الحج

16 يونيو 2023
وزير التربية والتعليم يودع بعثة حج الوزارة لأداء فريضة الحج

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وطنا اليوم – كان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الجمعة، في وداع بعثة حج الوزارة من المعلمين والمعلمات والعاملين في الوزارة المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.
ودعا الدكتور محافظة المشاركين في بعثة الحج إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنيا لهم السلامة.
و أشار إلى التوجه لزيادة عدد أعضاء البعثة في العام القادم، موجها التحية الي معلمينا ومعلماتنا في مواقعهم على امتداد أرض الوطن، باعتبارهم الركن الأساس ومحور العملية التعليمية لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في حمل رسالة تعليم وبناء الأجيال.
بدورهم عبر أعضاء البعثة عن سعادتهم بأن من الله عليهم بالتوجه للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، معربين عن شكرهم للوزارة التي أتاحت هذه الفرصة لهم.
يشار إلى أن المشاركين في بعثة الحج، البالغ عددهم ٦٠، جرى انتخابهم لأداء مناسك الحج من مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.

 


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