نسب حجوزات فنادق عمّان فئة 5 نجوم أعلى من البحر الميت

وطنا اليوم:أظهرت إحصائيات جمعية الفنادق الأردنية أن نسب حجوزات فنادق العاصمة عمّان فئة 5 نجوم أعلى من فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع، حيث بلغت في عمّان 62% مقابل 56% في البحر الميت.

ووصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع أيام الخميس والجمعة والسبت 15-16-17 من شهر حزيران الحالي إلى 66%، مقابل 56% في البحر الميت، و62% في العاصمة عمّان، و52% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.

وقال هلالات، إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 59%، والبحر الميت 60%، والعاصمة عمّان 59%، فيما كانت في البترا 38%.

وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 54%، وفي البترا 17%، وفي العقبة 46%.

ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 5 أشهرالأولى من عام 2023 بنسبة 68.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، ليبلغ 2.826 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيار من العام الحالي نمواً نسبته 27.8%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).

أما خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2023، فأظهرت البيانات أن الدخل السياحي “حقق ارتفاعاً بنسبة 68.4% ليبلغ 2.003.7 مليار دينار (2.826.1 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2.483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%”.

جاء ذلك، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت إلى 2.044.0 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 62.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 108.0%.

وفي الوقت نفسه، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيار من عام 2023 بما نسبته 6.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار).

أما خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 48.1 % ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).