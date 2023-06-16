بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الصحة العالمية تدعو الأردن إلى فرض ضرائب أكثر على التبغ

16 يونيو 2023
الصحة العالمية تدعو الأردن إلى فرض ضرائب أكثر على التبغ

وطنا اليوم:دعت منظمة الصحة العالمية، أربعة دول في إقليم شرق المتوسط (الأردن ومصر ولبنان وسلطنة عمان) إلى فرض ضرائب أكثر على منتجات التبغ والنيكوتين بهدف تقليص استهلاكها.
وأكدت المنظمة أن فرض زيادة ضريبية على هذه المنتجات أثبت فعاليته في الحد من الاستهلاك، إلا أن منتجات التبغ والنيكوتين في إقليم شرق المتوسط ما زالت رخيصة نسبيًا ومتاحة بكثرة، وهو ما يستدعي فرض هياكل ضريبية أكثر فعالية لزيادة الأسعار وتقليل معدلات الاستهلاك.
وأوضحت أن التبغ لا يزال يشكل قلقًا كبيرًا في مجال الصحة العامة بالمنطقة، ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الصحة العالمية، يتعاطى التبغ حاليًا حوالي 19% من البالغين في إقليم شرق المتوسط، وهم يمثلون حوالي 92 مليون شخص، منهم 82 مليون رجل و9.5 مليون امرأة.
وأشارت الصحة العالمية إلى أن هناك أربعة بلدان في الإقليم، وهي الأردن ومصر ولبنان وسلطنة عمان، تشهد زيادة في استهلاك التبغ، في حين أن باكستان هو البلد الوحيد الذي يحقق تقدمًا في خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2025 (متوسطة حتى عام 2030).
وأكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن فرض الضرائب على التبغ يلعب دورًا حيويًا في تقليص استهلاكه، وأن المنظمة ملتزمة بدعم البلدان في تنفيذ السياسات المستندة إلى البيانات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.
وأكّدت المنظمة، أنها ستواصل تقديم الدعم إلى بلدان الإقليم في تنفيذ تدابير فعّالة لمكافحة التبغ من خلال استراتيجيات فرض الضرائب، وتبنِّي نهْجٍ شامل يضم قطاعاتٍ متعددة، والعمل على تحقيق الغاية العالمية المتمثِّلة في خفض تعاطي التبغ بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:43

عودة التدريس في مدارس أونروا بالضفة الغربية

19:34

الأولى من نوعها في العالم ..جراحة ناجحة لمخ جنين داخل رحم أمه

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل