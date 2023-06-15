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وزيرة التخطيط تبحث أولويات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

15 يونيو 2023
وزيرة التخطيط تبحث أولويات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

وطنا اليوم:التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش مشاركتها في مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا والمنطقة كريستينا كانابينسكايت، المعنية بتمويل مشاريع القطاع العام لدول الجوار الجنوبي في بنك الاستثمار الأوروبي.
وقالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إنه جرى بحث مشاريع ذات أولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع المياه، وتمويل أضافي ميسر لمشروع الناقل الوطني للمياه .
وأضافت أنه تم التباحث في فرص ومجالات ذات أولوية للتعاون مع البنك في قطاعي النقل والتعليم.


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