وطنا اليوم – التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط – المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها.
السديري يستقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
وطنا اليوم – التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط – المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز.