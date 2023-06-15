السديري يستقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط – المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها.