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السديري يستقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

15 يونيو 2023
السديري يستقبل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه بالسفارة اليوم نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط – المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها.


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