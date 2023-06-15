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الهواري: قدموا العلاج لمن يقصد البعثة من غير الأردنيين

15 يونيو 2023
الهواري: قدموا العلاج لمن يقصد البعثة من غير الأردنيين

وطنا اليوم:ودع وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، الخميس، البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين لأداء مناسك الحج، والتي ستنطلق غداً من مبنى وزارة الصحة.
واطّلع الهواري على جاهزية البعثة، التي تضم 40 شخصاً من موظفي وزارة الصحة، منهم 25 طبيباً موزعين على مختلف التخصصات الطبية وبالذات الغدد والسكري والأمراض الصدرية والكلى وطب الطوارئ والطب العام، وعدد من الصيادلة والتمريض وبعض المهن الأخرى.
ووجه الهواري البعثة الطبية إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحجاج الأردنيين ومن يقصد البعثة للعلاج من غير الأردنيين.
رئيس البعثة الطبية، الدكتور ماجد نصير، قال إن البعثة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمة للحجاج


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