بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

كلب يعقر طفلا في محافظة المفرق

15 يونيو 2023
كلب يعقر طفلا في محافظة المفرق

وطنا اليوم:تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، لعقر من كلب ضال بمناطق عدة من جسده في حي المزة في محافظة المفرق.
وقال مصدر ان الطفل كان يلعب داخل الساحة الداخلية للمنزل رفقة أشقائه، إذ تفاجأوا بدخول كلب ضال عليهم، وقام مهاجمة الطفل.
وأضاف أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى المفرق الحكومي، لتلقي العلاج اللازم.
وطالب ذوي الطفل بإيجاد حل لهذه لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق المواطنين بالمحافظة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:17

بيئة الزرقاء تغلق 12 منشأة مخالفة بمختلف مناطق المحافظة

19:04

6500 حاج غادروا حدود المدورة متوجهين إلى الديار المقدسة

17:37

“العمل” تحذر من إعلان مزيف يستخدم اسمها يدعي صرف أموال للمحتاجين

16:44

اطلاق تطبيق الحاج الأردني

16:41

تركيب جسر مشاة على طريق الموقر – سحاب

16:23

تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

16:14

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

15:43

مشاورات يمنية بشأن الأسرى والمعتقلين في الاردن

15:30

وفيات وإصابات إثر اجتياح عواصف مخيفة لولاية تكساس

14:45

المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

14:35

50 ألفا يـؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

14:08

وفيات الجمعة 16-6-2023

وفيات

وفيات الجمعة 16-6-2023أمين عام وزارة الخارجية السابق في ذمة اللهوفيات الخميس 15-6-2023وفيات الأربعاء 14-6-2023وزير التربية ينعى الطالبة فرح الهويمل