كلب يعقر طفلا في محافظة المفرق

وطنا اليوم:تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، لعقر من كلب ضال بمناطق عدة من جسده في حي المزة في محافظة المفرق.

وقال مصدر ان الطفل كان يلعب داخل الساحة الداخلية للمنزل رفقة أشقائه، إذ تفاجأوا بدخول كلب ضال عليهم، وقام مهاجمة الطفل.

وأضاف أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى المفرق الحكومي، لتلقي العلاج اللازم.

وطالب ذوي الطفل بإيجاد حل لهذه لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي باتت تؤرق المواطنين بالمحافظة