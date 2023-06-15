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الأشغال تبدأ أعمال صيانة طريق المدورة – معان

15 يونيو 2023
الأشغال تبدأ أعمال صيانة طريق المدورة – معان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال صيانة لسطح الخلطة الاسفلتية، لطريق المدورة والذي يخدم حجاج بيت الله الحرام وبطول 35 كيلو من خلال كوادر الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الخميس، إن اعمال الصيانة الروتينية والتي تجري بالتعاون مع مديريات أشغال محافظات الجنوب (مديرية أشغال محافظة العقبة ، ومديرية أشغال محافظة معان ، ومديرية أشغال اقليم البتراء) تشمل أعمال صيانة لسطح الطريق والأجزاء المتضررة بالخلطة الاسفلتية الساخنة كإجراء سريع اضافة لاعمال تعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، وذلك لخدمة المواطنين المتجهين من والى المملكة العربية السعودية من خلال مركز حدود المدورة.
وأكدت أنه تم منح أعمال الصيانة، صفة الاستعجال إذ سيتم تكثيف العمل على مدار الساعة، بما يساهم في تنفيذها باسرع وقت.
ودعت سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام


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