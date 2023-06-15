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2,8 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية أيار

15 يونيو 2023
2,8 مليار دولار الدخل السياحي حتى نهاية أيار

وطنا اليوم:تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيار من عام 2023 نمواً نسبته 27.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).
أما خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، أظهرت البيانات ان الدخل السياحي قد حقق ارتفاعاً بنسبة 68.4% ليبلغ 2,003.7 مليون دينار (2,826.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0%.
جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت الى 2,044.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 108.0%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال شهر ايار من عام 2023 بما نسبته 6.1%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار). أما خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الانفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 48.1% ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار)


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