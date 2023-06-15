إصابة شخص بانهيار جدران منزل بعد تسرب غاز في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن فرق الانقاذ والإسعاف في مديريه دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع تسرب غاز داخل أحد المنازل في منطقه جبل النصر أدى الى عصف تسبب بانهيار بعض جدران وسقف المنزل.

وأضاف أنه نتج عن هذا الحادث اصابه شخص بجروح ورضوض بالجسم ، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمه للمصاب ونقله الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم ، وتم فتح تحقيق بالحادثة