المناصير : إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن نهاية العام

وطنا اليوم:وقعت شركة المناصير مع شركة صينية اتفاقية لصناعة السيارات الكهربائية في الأردن، وفقا لرجل الأعمال زياد المناصير

وقال المناصير الخميس، إنّ البدء بالعمل الفعلي لصناعة السيارات نهاية العام الحالي؛ حيث سيقام المصنع بالقرب من المدينة الصناعية في القطرانة.

ورجح توفير 1000 فرصة عمل في المصنع.

وتتراوح أسعار المركبات المصنعة وفقا للمناصير من 15 – 40 ألفا حسب الموديل والمواصفات.