بدائي وغير صحي.. الجمارك تضبط معملًا لتصنيع الجوس المقلّد

وطنا اليوم:تمكّنت كوادر مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط معمل بدائي وغير صحي، يحتوي على أجهزة ومعدات رديئة المستوى، تم إعداده لتعبئة وتغليف علب جوس مزوّرة تُستخدم في السجائر الإلكترونية في إحدى المدن شمال المملكة، وقد تم التحفظ على أصحاب العلاقة والمعدات لغاية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتقوم مديرية مكافحة التهريب بتوجيهات مباشرة من المدير العام لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بتكثيف جولاتها الميدانية على مثل هذه الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وصحة المواطن على حدٍ سواء نظرًا لعدم خضوع مثل هذه المنتجات للرقابة والمواصفات، وحاجتها إلى الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والأجهزة الرقابية.

وتحذّر الجمارك جميع المواطنين من ضرورة الانتباه لطبيعة البضائع المعروضة في الأسواق، والتي يتم ترويجها بحجة انخفاض السعر، والتي غالبًا ما تكون غير صالحة للتداول.

كما تهيب دائرة الجمارك بضرورة الإبلاغ فورًا عن المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك الأردنية مركز عمليات التهريب