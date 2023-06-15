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تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال

15 يونيو 2023
تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال

وطنا اليوم:حرم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، واعتبر ذلك مخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني ، كون البلدية ذراع لقوات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش على الفلسطينيين.
وقالت مصادر في مجلس الإفتاء الفلسطيني، التحذير من مخططات الاحتلال بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، والتي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحته، داعية الى شد الرحال للمسجد الاقصى والوقوف في وجه المخطط


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