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إرجاء اجتماع نيابي حول رؤية التحديث الاقتصادي

15 يونيو 2023
إرجاء اجتماع نيابي حول رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:أرجئ اجتماع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيس اللجنة الماليه ورؤساء لجان الاقتصاد والاستثمار والمالية السابقين لمناقشه البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى الأحد.
وكذلك اجتماع الصفدي مع اللجنة الإدارية لمناقشة البرنامج التنفيذي لتحديث وتطوير القطاع العام إلى الأحد.
وأرسلت الأمانة العامة دعوات جديدة للاجتماع الأحد لمناقشة الملفات المطروحة من تحديث اقتصادي وإداري لا سيما وأنها تشغل المساحة الأكبر من النقاش العام في الآونة الأخيرة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أعلنت عن اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، أولويات تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة للأعوام 2023- 2025، في المجالات كافة


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