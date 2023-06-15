بنك الاتحاد يقدم فرصاً وظيفية وتدريبية لخريجي وطلاب الجامعات

وطنا اليوم:قدّم بنك الاتحاد العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي وطلاب الجامعات خلال مشاركته في المعارض الوظيفية التي أقيمت مؤخراً في الجامعة الأردنيةوجامعة الأميرة سمية للتكنولوجياوالجامعة الألمانيةوالجامعة الأمريكية، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الطلبة المتميزين ليقدم لهم فرص توظيف وتدريب في مركز التواصل مع العملاء وقسم التكنولوجيا.

ويأتي حرص بنك الاتحاد على المشاركة في المعارض الوظيفية في الجامعات انطلاقاً من إيمانه بأهميتها كونها تمثّل جسراً يربط الخريجين والطلبة بسوق العمل ويتيح لهم فرص التعرّف على الشركات المهتمة بتوظيف الخريجين. ولذلك كان لبنك الاتحاد دور أساسي بالمشاركة في المعارض الوظيفية على مدى السنوات حرصاً منه على استقطاب الطلبة المتميزين للانضمام لفريق بنك الاتحاد، إيماناً منه بالشغف والطموح والابتكار الذي يتميز به طلبة الجامعات، والتزاماً بدوره في تمكين أجيال المستقبل.

وعن مشاركة بنك الاتحاد في المعارض الوظيفية في الجامعات قال دانيال الشرايحة، رئيس إدارة الموارد البشرية في بنك الاتحاد: “نقوم في بنك الاتحاد بتقديم ما يقارب 160 فرصة تدريبية للطلبة كل عام، وحالياً نوفّر ما يقارب 30 فرصة توظيفية للخريجين والخريجات الجدد في مركز خدمة العملاء وقسم التكنولوجيا”.

وقالت مها الشرفاء، المديرة التنفيذية الأولى في قسم إدارة واستقطاب المواهب في البنك في مقابلة لها على إذاعة الجامعة الأردنية: “حوالي 50% – 60% من التعيينات في البنك تستهدف خريجين جدد لأننا نؤمن بتطوير المواهب الجديدة وتمكين الجيل الجديد لإيماننا بقدرته على إضافة أفكار جديدة من شأنها قيادتنا نحو وجهتنا”.

من الجدير بالذكر أن بنك الاتحاد حصل مؤخراً على شهادة أفضل الأماكن للعمل في الأردن لعام 2023 ضمن برنامج “أفضل أماكن العمل”، وهو برنامج عالمي لإصدار شهادات الموارد البشرية. حيث يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة مدى رضا موظفيهم، ويكرّم الشركات التي تقدّم تجربة عمل متميزة بأعلى المعايير .

وتأتي هذه الشهادة تجسيداً لإيمان بنك الاتحاد بأن موظفيه وموظفاته هم أعظم ما يملك، وتقديراً لالتزامه الراسخ بخلق ثقافة عمل داعمة تتميز بالشمول والتمكين، حيث يسعى بنك الاتحاد جاهداً لخلق مكان عمل يلهم أعضاء فريقه ويمكّنهم من الازدهار.