فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق باربد غداً

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة اربد يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل مناطق : إيدون/ حي السرو شرق مسجد أبو دلو، وشوارع فاعور الحمود، ومحمود الحمود، وأبو عبيدة الجراح، وسيكون الفصل فيها من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً، فيما سيكون الفصل عن المنطقة القريبة من مستشفى الأمير راشد العسكري من 9 صباحا ولغاية 3 عصراً .

كما سيشمل الفصل في منطقة الحصن مناطق: مخيم عزمي المفتي، وإسكان جامعة اليرموك، والتطوير الحضري وإسكان الوكالة، من الساعة 9 صباحا ولغاية 4 مساء، فيما سيكون الفصل في مناطق ضاحية الحسين بإربد وإسكان الأطباء ومجاوريه من 11 صباحا ولغاية 4 مساءً .

وأشارت الشركة إلى شمول الفصل المبرمج بلواء الرمثا مناطق: مدخل الرمثا وإشارة جابر والمجاورين لمتصرفية الرمثا، وتجمع المشطب، والحي الجنوبي غرب المتصرفية، وحي مسجد الزبير، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 5 مساءً