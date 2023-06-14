الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز في الأردن

وطنا اليوم – انطلاقًا من جهود المملكة العربية السعودية في تنمية القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ اُفتتح اليوم مشروع ميدان الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في عمّان ويأتي ضمن مشروع التقاطعات المرورية في العاصمة عمّان، والذي يموّله الصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة كريمة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار.

وحضر مراسم حفل الافتتاح من الجانب السعودي، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن، الأستاذ نايف بن بندر السديري، ومدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبدالله العبيد، كما مثّل الجانب الأردني في الافتتاح، معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ومعالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة زينة طوقان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

ويهدف المشروع ؛ إلى تسهيل الحركة في المناطق التجارية والسكنية القريبة من الميدان، فضلًا عن الحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وتطوير مستوى سلامة الطرق، إذ يتكوّن المشروع من نفق وثلاثة جسور علوية وربطها بالطرق الرئيسة، بالإضافة إلى تأهيل الطرق الجانبية وإنشاء أعمال الإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار.

وأشاد معالي الوزير ماهر أبو السمن، بالدعم المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في سبيل تحسين وتطوير التقاطعات المرورية في العاصمة عمّان، كما ثمّن الجهود المبذولة من الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع النقل والمواصلات عبر المشروعات والبرامج الإنمائية في الأردن نحو إيجاد حلول هندسية للتعامل مع الازدحام المروري، مشيرًا إلى أنه تبلغ الحركة المرورية المقدّرة من هذا المشروع حوالي 80 ألف مركبة يوميًا، ليخدم عدة مناطق متفرقة في عمّان، كما يُعد أحد المشروعات الحيوية التي تلامس حياة المستفيدين بشكل مباشر.

وقال سعادة السفير نايف السديري خلال حفل الافتتاح “إن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية للنهوض بالأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير الحكيمة التي تتخذها للتكيف مع التحديات والأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، كما تأتي إسهامات المملكة العربية السعودية في دعم هذا المشروع، لتعبر بوضوح عن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التنمية والتطوير في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، واستمرار دعم المملكة لمشروعات الأردن الإنمائية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ولطالما سعت وتسعى إسهامات الصندوق إلى وضع لبنات أخرى في صرح التعاون البنّاء الذي يجمع البلدين الشقيقين”.

من جانبه عبّر المهندس بندر العبيد خلال كلمته في حفل الافتتاح، وقال “نسعد بافتتاح هذا المشروع الذي يحمل اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، إذ يأتي تمويله بمنحة كريمة عبر الصندوق تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، كما نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة في دعم وتطوير البنية التحتية في الأردن الشقيقة”.

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إذ تربط المملكتين الشقيقتين؛ علاقات تنموية وثيقة وراسخة، بدأت منذ عام 1978م، إذ نتج عنها دعم وتمويل (43) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا في مختلف مناطق الأردن، للإسهام في تعزيز أطر التنمية لتحقيق أهداف التنمية الاستدامة والوصول إلى الازدهار.

