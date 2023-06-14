بلجيكا تؤكد استمرار دعمها للأردن في تحمل أعباء اللجوء

وطنا اليوم:تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً، من وزيرة خارجية مملكة بلجيكا، حاجة لحبيب، بحث الوزيران خلاله العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران خلال الاتصال على استمرارية التعاون ثنائياً، وسبل تعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين الصديقتين. كما أكّدا استمرار التعاون والتنسيق في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الوزيران التحضيرات الجارية للمؤتمر السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي غدًا في بروكسل، ويهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم الشعب السوري وتوفير الإغاثة الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وثمّن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وفي تحمل أعباء اللجوء.

من جانبها أكدت وزيرة خارجية مملكة بلجيكا، حاجة لحبيب، على تقدير بلادها لدور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة، واستقبال اللاجئين، وأكدت استمرار دعم بلادها للمملكة في تحمل أعباء اللجوء، وتلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم