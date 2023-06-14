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الضمان تدعو مشتركيها لمتابعة أوضاعهم في المؤسسة

14 يونيو 2023
الضمان تدعو مشتركيها لمتابعة أوضاعهم في المؤسسة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد الحسابات المسجلة على موقعها الإلكتروني قد ارتفع إلى مليون و998 ألف حساب حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي، ومن هذا العدد يشكل حساب الأفراد مليون و903 ألف و739 حسابًا، في حين يبلغ عدد حسابات المنشآت 94261.
وفي بيان صحفي صادر عن المؤسسة، الأربعاء، دعت المؤسسة جميع مشتركيها إلى متابعة أوضاعهم في الضمان الاجتماعي عن طريق الولوج إلى حساباتهم الإلكترونية على موقع المؤسسة (www.ssc.gov.jo) أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية. يمكن للمشتركين التحقق من صحة رواتبهم التي تخضع للضمان الاجتماعي، واستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة للأفراد والمتقاعدين والمنشآت.
وأهابت المؤسسة بالمشتركين الاتصال بالرقم (117117) أو زيارة أقرب فرع للضمان الاجتماعي في حال واجهوا أي مشكلة أثناء عملية التسجيل في الموقع أو لم يتمكنوا من التعامل مع الخدمات الإلكترونية المتاحة


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