صندوق الزكاة: سداد ذمم غارمات وصرف 30 دينارا للأسر المنتفعة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، محمد الخلايلة الأربعاء، الموافقة على إطلاق دفعة جديدة لسداد ذمم الغارمات.

كما قرر المجلس الموافقة على صرف عيدية مقدارها 30 دينارا، بمناسبة عيد الأضحى للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام من صندوق الزكاة، بحيث تصرف مع راتب شهر حزيران الحالي.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على شراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها (القرطاسية) للعام الدراسي المقبل، لتوزيعها على الطلبة من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام.

ووافق المجلس كذلك، على ترميم 5 منازل لأسر فقيرة ومحتاجة في مناطق مختلفة من المملكة، بعد إجراء الدراسات اللازمة، والموافقة على عطاء شراء 168 رأس ماعز لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة، بهدف تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات ضمن 12مشروعا في مختلف مناطق المملكة.