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للمرة الـ 12..البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للبلاد

14 يونيو 2023
Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri (C) heads the 12th parliamentary session to elect a new president in the capital Beirut's downtown district on June 14, 2023 amid bitter divisions between the powerful Iran-backed Hezbollah and its opponents. Lebanon has been without a head of state for more than seven months, and the last bid to elect a president was held on January 19. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

وطنا اليوم:فشل البرلمان اللبناني، الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ أكتوبر الماضي، بعد عدم تحقيق أي من المرشحين النسبة المطلوبة.
وكان مجلس النواب عقد اليوم الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور جميع أعضاء المجلس.
وتنافس على منصب الرئاسة مرشح حزب الله الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح القوى المعارضة لحزب الله الوزير السابق جهاد ازعور، علما أن الدستور اللبناني لا ينص على آلية محددة لإعلان الترشح.
ولم يحرز اي من المرشحين الاكثرية المطلوبة للفوز بالمنصب الرئاسي وهي ثلثا عدد النواب أي 86 صوتا من أصل مئة وثمانين هم عدد أعضاء المجلس النيابي حيث حصل فرنجية على 51 صوتا فيما حصل ازعور على 59 صوتا، وسجلت سبع اوراق باسم الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش جوزيف عون إضافة الى اوراق بيضاء.


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