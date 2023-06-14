للمرة الـ 12..البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للبلاد

وطنا اليوم:فشل البرلمان اللبناني، الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ أكتوبر الماضي، بعد عدم تحقيق أي من المرشحين النسبة المطلوبة.

وكان مجلس النواب عقد اليوم الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور جميع أعضاء المجلس.

وتنافس على منصب الرئاسة مرشح حزب الله الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح القوى المعارضة لحزب الله الوزير السابق جهاد ازعور، علما أن الدستور اللبناني لا ينص على آلية محددة لإعلان الترشح.

ولم يحرز اي من المرشحين الاكثرية المطلوبة للفوز بالمنصب الرئاسي وهي ثلثا عدد النواب أي 86 صوتا من أصل مئة وثمانين هم عدد أعضاء المجلس النيابي حيث حصل فرنجية على 51 صوتا فيما حصل ازعور على 59 صوتا، وسجلت سبع اوراق باسم الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش جوزيف عون إضافة الى اوراق بيضاء.