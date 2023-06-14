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ضبط اعتداء على خط ناقل في جنوب عمان وردم بئر مخالف في إربد

14 يونيو 2023
ضبط اعتداء على خط ناقل في جنوب عمان وردم بئر مخالف في إربد

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا حملة يوم الأربعاء لإزالة اعتداءات على مصادر المياه في مناطق جنوب عمان.
وأضافت في بيان، أنه تم ضبط وإزالة اعتداء على خط ناقل تمثلت بسحب خط قطر 3 انش في منطقة منجا/ الأندلسية لبيع صهاريج المياه المخالفة، وتم فصل الاعتداء وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وفي حادثة أخرى، أكدت أنه بناء على التحريات بمرافقة أمنية تم ضبط بئر مخالف في إربد يوم الثلاثاء حيث تم ردم البئر وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وثمنت وزارة المياه والري جهود مديرية الامن العام وكذلك اسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة انها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة


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