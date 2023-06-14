لعبة الببجي وراء اختفاء فتى سحاب ليومين في الجفر

وطنا اليوم:كشف خلدون عم الطفل عمر المحاميد (14) عاما، الذي فقدت آثاره في سحاب، تفاصيل جديدة عن تغيّبه عن منزل ذويه.

وقال، إن عمر غادر منزله في سحاب متوجها إلى بيت صديقه في الجفر، تعرف عليه عن طريق لعبة الببجي.

وأضاف: “وصل عمر إلى بيت صديقه في الجفر، فأصابه الخوف من الرجوع إلى المنزل ليلا، بعد سماعه عن نبأ فقدانه وانتشار صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت تحديد مكانه تواجده، من خلال تحديد مكان هاتفه، مشيراً ان الطفل بخير.

وبيّنَ أن عمر غادر منزله يوم السبت الماضي، وتم العثور عليه يوم أمس الإثنين، لكنه لم يصل إلى البيت حتى الان.

وأشار إلى أن عمر طلب من والده مغادرة المنزل، لكن والده قام بمنعه، فلجأ عمر للهروب من المنزل