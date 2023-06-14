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انخفاض كبير بحجوزات صالات الأفراح في الأردن

14 يونيو 2023
انخفاض كبير بحجوزات صالات الأفراح في الأردن

وطنا اليوم:قال نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات “تحت التأسيس” مأمون المناصير، اليوم الأربعاء، إن موسم الأفراح هذا العام يشهد تراجعا كبيرا في الحجوزات خلال هذه الفترة على الرغم من تخفيض أسعار حجز الصالات.
وأضاف المناصير أن الموسم الحالي بدأ بشكل ضعيف جدا، واستمر كذلك حتى بعد عيد الفطر، مرجعا سبب الضعف لعدة عوامل منها عدم توفر السيولة في أيدي المواطنين.
وقال إن عدد الحفلات التي نظمتها كل صالة خلال الشهر الماضي لا تتجاوز 12 حفلة، بعد أن كانت تنظم 30 حفلة، منوهاً إلى نسبة تراجع الحجوزات خلال هذا الموسم بـ 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن واردات صالات الأفراح أصبحت لا تغطي التكاليف المترتبة على المنشأة من رواتب موظفين و أجور الكهرباء، مشددا أن القطاع لا يحتمل انهيارا آخرا.
وأوضح أن الشاليهات والمزارع التي تسوق نفسها كقاعات أفراح بشكل مخالف أحد الأسباب الرئيسة في هذا التراجع الكبير، مشيرا إلى أنها غير مرخصة ولا مهيئة لإقامة الحفلات.
ويشار إلى أن عدد الصالات في المملكة يقدر بنحو 1000 صالة، ويبلغ حجم العمالة فيها نحو 30 ألف عامل


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