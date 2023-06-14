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238 دينارا متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام شهريا

14 يونيو 2023
238 دينارا متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام شهريا

وطنا اليوم:بلغ متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام شهريا، نحو 238 دينارا، ما يعادل 336 دولارا أميركا، بحسب توقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” لجمع وتحليل البيانات.
وبحسب بيانات إنفاق الأسرة العربية ، تربعت الكويت على صدارة الترتيب، حيث تنفق الأسرة الكويتية نحو 1415 دولارا شهريا على الطعام.
وجاء في المركز الثاني، الإمارات، حيث تنفق الأسرة هنا نحو 1300 دولار على الطعام شهريا، تلتها قطر بإنفاق بلغ متوسطه نحو 1227 دولارا شهريا.
وجاءت عُمان في المرتبة الرابعة، حيث تنفق الأسرة العُمانية نحو 1172 دولار على الطعام شهريا، ومن ثم حلت السعودية بمتوسط إنفاق بلغ 1103 دولارات شهريا.
وفي المركز السادس جاءت البحرين، تبعتها العراق ومن ثم الجزائر في المركزين السابع والثامن.
أما الأردن، فاحتل المرتبة التاسعة عربيا في متوسط إنفاق الأسرة على الطعام شهريا، بمتوسط 336 دولار، وفقا للبيانات.
وتذيلت اليمن الترتيب في القائمة، ليبلغ متوسط إنفاق الأسرة على الطعام شهريا 125 دولارا.


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